Maskierter überfällt Hotel in Berlin-Mariendorf

Berlin (dpa/bb) - Ein Maskierter hat in der Nacht zu Dienstag ein Hotel in Berlin-Mariendorf überfallen. Der Räuber sei gegen 2.00 Uhr zum Empfangstresen des Hotels in der Säntisstraße gegangen und habe von der 37 Jahre alten Angestellten Geld gefordert, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Nachdem die Rezeptionistin der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vor Ort ärztlich versorgt. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der Unbekannte war am Morgen noch auf der Flucht.