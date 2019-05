Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Maskiert und mit einem Messer bewaffnet haben zwei Unbekannte in Berlin-Steglitz eine Bäckerei ausgeraubt. Sie forderten von einem 22 Jahre alten Angestellten in dem Laden am Steglitzer Damm das Geld aus der Kasse, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der junge Mann sei dieser Aufforderung bei dem Vorfall am Sonntagabend nachgekommen. Die Täter konnten nach Polizeiangaben unerkannt fliehen, verletzt worden sei niemand.