Maskierte Männer überfallen Spätkauf

Berlin (dpa/bb) - Zwei Maskierte haben ein Geschäft in Berlin-Prenzlauer Berg überfallen, den Inhaber geschlagen und Geld sowie Zigaretten gestohlen. Die Unbekannten erschienen am Samstagmorgen in dem Spätkauf in der Prenzlauer Allee, wie die Polizei mitteilte. Sie bedrohten den Inhaber mit Schusswaffen und forderten Geld. Als der 58-Jährige nicht auf die Forderung einging, schlugen ihn die Männer mit den Waffen. Anschließend griffen sie sich Zigaretten und Geld. Das Duo konnte unerkannt flüchten. Der Ladeninhaber wurde leicht verletzt.