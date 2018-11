Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei maskierte Männer haben ein Geschäft in Berlin-Charlottenburg überfallen und eine Frau mit einem Messer bedroht. Das Duo gelangte am Freitagabend über eine Seitentür in den Bekleidungsladen am Kurfürstendamm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Männer bedrohten die 50 Jahre alte Geschäftsführerin mit einem Messer und zwangen sie zu Boden. Sie griffen sich Geld aus einem Nebenraum und flüchteten unerkannt. Die Frau wurde an den Händen leicht verletzt.