Mann wird von Unbekannten attackiert und verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein 25-jähriger Mann in Frauenkleidung ist in Berlin-Neukölln von zwei Unbekannten beleidigt, attackiert und verletzt worden. Der 25-Jährige war mit seinem 26-jährigen Begleiter am späten Dienstagabend in der Hertastraße unterwegs, als die beiden Männer von zwei Unbekannten zunächst mehrfach beleidigt wurden, wie die Polizei mitteilte. Die Täter schlugen dann auf den 25-Jährigen ein und traten ihn, bis er am Boden lag. Auch dann ließen sie nicht von ihm ab - beleidigten ihn weiter und bewarfen ihn anschließend mit einem kleinen Pflasterstein. Danach flüchteten die Angreifer. Der 25-Jährige kam mit einer Armverletzung ins Krankenhaus. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.