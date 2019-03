Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat einen jungen Mann in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer verletzt. Beide stritten sich am Freitagnachmittag am Görlitzer Park in Höhe der Forster Straße wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei habe der Unbekannte ein Messer gezogen und dem 18-Jährigen ins Gesäß gestochen. Anschließend flüchtete er durch den Park. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Hintergründe lagen zunächst nicht vor.