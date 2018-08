Mann wird im Streit mit Glasflasche schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 44-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Neukölln mit einer zerbrochenen Glasflasche schwer verletzt worden. Mehrere Männer hätten sich am Freitagabend an einer Haltestelle in der Sonnenallee gestritten, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein 30-Jähriger habe dabei plötzlich mit einem abgebrochenen Flaschenhals mehrfach auf den 44-Jährigen eingestochen. Das Opfer wurde am Oberkörper und am rechten Arm schwer verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizisten nahmen den Angreifer wenig später in der Sonnenallee fest. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.