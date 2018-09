Mann wird antisemitisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in einer Straßenbahn in Berlin antisemitisch beleidigt worden. Der 35-jährige war am Samstagmorgen mit der Linie in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort sprach ihn ein Unbekannter an. Beim Aussteigen am Hauptbahnhof wurde er von dem Mann antisemitisch beleidigt. Der Unbekannte verschwand anschließend in Richtung Lehrter Straße. Der Staatsschutz ermittelt.