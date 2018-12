Mann überfällt Imbiss: Hubschraubereinsatz bleibt erfolglos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein unbekannter Mann hat einen Imbiss in Reinickendorf überfallen und ist weiter auf der Flucht. Auch die Suche mit einem Hubschraubers sei erfolglos geblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter habe den Imbiss in der Straße Am Nordgraben kurz nach Mitternacht betreten und von einer Angestellten Geld verlangt. Der Räuber bedrohte demnach die 33-Jährige sowie eine weitere, 46 Jahre alte Angestellte mit der Waffe. Anschließend flüchtete er mit Geld und der Handtasche in eine nahe gelegene Kleingartenanlage.