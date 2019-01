Mann stellt sich nach Veröffentlichung von Fahndungsfotos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Fahndungsbildern zu einem EC-Karten-Diebstahl hat sich der mutmaßliche Täter in Berlin gestellt. Er habe sich auf den Fotos erkannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In der Nacht zuvor sei der 44-Jährige auf einem Polizeiabschnitt im Bezirk Friedrichhain-Kreuzberg erschienen. Der Mann stehe im Verdacht, einer 89-jährigen Frau in einem Krankenhaus die EC-Karte gestohlen zu haben. Damit hob der mutmaßliche Täter im August und September des vergangenen Jahres mehrere Tausend Euro an Geldautomaten in den Bezirken Mitte, Friedrichshain und Neukölln ab.