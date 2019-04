Mann soll Schüsse von Balkon abgefeuert haben: Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Spandau ist es am Sonntagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Rund 50 Beamte rückten an, weil ein Mann nach Zeugenangaben Schüsse von einem Balkon abgefeuert haben soll. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der mutmaßliche Schütze, ein 29-Jähriger, wurde vorübergehend festgenommen. In seiner Wohnung in der Charlottenburger Chaussee fanden die Beamten mehrere Messer, einen Schlagstock und einen Baseballschläger sowie auf dem Balkon Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe - aber keine Waffe. Zuerst hatte die "B.Z." (online) berichtet.