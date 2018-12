Mann soll Bekannten in Berlin-Mitte getötet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 41-Jähriger soll in Berlin-Mitte seinen Bekannten umgebracht haben. Der Mann wurde in der Nacht zum Donnerstag noch in der Wohnung des Toten festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige solle einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Ihm werde Totschlag vorgeworfen.

Die Polizei war in der Nacht von einer Frau in die Wohnung ihres Freundes in der Friedrichstraße gerufen worden. Dort fanden die Beamten die Leiche des 42 Jahre alten Mieters und trafen auf den Verdächtigen, der sich in der Wohnung aufhielt. Ob die Tat auch dort geschah und aus welchem Grund, war zunächst unklar. Eine Mordkommission nahm nach dem Fund der Leiche die Ermittlungen auf.