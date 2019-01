Mann schlichtet Streit und wird mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat in Berlin-Kreuzberg einen Streit geschlichtet und ist kurz darauf mit einem Messer verletzt worden. Der 50-Jährige stellte sich nach Angaben von Zeugen am Mittwoch kurz vor 22.00 Uhr an einem Imbiss in der Reichebergerstraße zwischen zwei streitende Männer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der beiden soll wenig später zurückgekommen sein. Es kam zu einer Schlägerei. Der 50-Jährige brachte den anderen Mann zu Boden. Dieser entfernte sich zunächst, kam aber wenig später zurück und forderte laut Zeugen den Streitschlichter abermals heraus. Dabei soll er ihn dann mit einem Messer verletzt haben.

Ein 57-Jähriger soll den Angreifer schließlich mit einem Stuhl in die Flucht geschlagen haben. Der Verletzte konnte ambulant behandelt werden. Die Polizei sucht noch nach dem unbekannten Täter.