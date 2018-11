Mann schlägt Bahnmitarbeiter und verletzt ihn im Gesicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 36-jähriger Mann hat in Berlin-Mahlsdorf einen Bahnangestellten ins Gesicht geschlagen und ihn leicht verletzt. Der 33 Jahre alte Kundenbetreuer der Niederbarnimer Eisenbahn soll laut Angaben der Bundespolizei mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend floh der Angreifer vom Tatort am Mahlsdorfer Bahnhof. Bundespolizisten konnten ihn in der Nähe stellen. Eine Alkoholkontrolle ergab bei dem Mann 1,89 Promille. Wegen Körperverletzungsdelikten war der Mann bereits polizeibekannt. Warum es zu dem Angriff kam, war nach Polizeiangaben vom Samstag zunächst unklar.