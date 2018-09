Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat in einer Bäckerei in Berlin-Prenzlauer Berg eine Mitarbeiterin beleidigt und "Sieg Heil" gerufen. Der 48-Jährige stritt sich mit der Frau am Samstagmorgen in dem Laden in der Schivelbeiner Straße, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Streit sei es gekommen, als der Mann Werbematerialien aus einer Auslage genommen habe, hieß es. Als die 41-jährige Verkäuferin mit Hausverbot drohte, beleidigte er sie und rief "Sieg Heil".

Die Polizei sprach einen Platzverweis gegen den Mann aus. Der Staatsschutz ermittelt gegen den 48-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.