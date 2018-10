Mann nach Messerstich notoperiert: Tatverdächtiger gefasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit einen Messerstich ist ein Mann im Berliner Stadtteil Lichtenberg schwer verletzt worden. Der 28-Jährige wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Montag berichtete. Sein Zustand habe sich inzwischen stabilisiert. Unterdessen ist ein 34-jähriger Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam.

Die Polizei geht davon aus, dass zwei kleinere Gruppen am frühen Sonntagmorgen in Streit gerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung in der Ribnitzer Straße soll der 34-Jähriger mit dem Messer zugestochen haben. Zeugen hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen versuchter Tötung. Ein Richter sollte noch am Montag entscheiden, ob ein Haftbefehl gegen den Mann erlassen wird.