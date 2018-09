Mann nach Herkunft gefragt und geschlagen: Staatsschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 31-jähriger Mann ist in Berlin-Mitte erst nach seiner Herkunft gefragt und dann gewaltsam angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten ihn am Samstag zwei Männer auf dem Rosenthaler Platz auf Englisch gefragt, ob er jüdischer Herkunft sei. Als der Mann die Frage nicht beantwortete, schlug das Duo auf ihn ein. Anschließend stiegen die Täter in ein Taxi und fuhren davon. Das Opfer kam zur Behandlung in eine Klinik. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.