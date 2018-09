Mann nach Beleidigung im Imbiss mit Döner-Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit an einem Imbiss in Berlin hat ein Mitarbeiter einen 23-jährigen Mann mit einem Döner-Messer verletzt. Bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Prenzlauer Berg soll es laut Zeugenangaben zunächst um die Bezahlung gegangen sein - der Kunde habe sich danach zu rassistischen Beleidigungen hinreißen lassen, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter soll den 23-Jährigen dann mit dem Messer am Kopf verletzt haben, er flüchtete danach und wurde wegen der Schnittverletzung bei dem Vorfall an der Schönhauser Allee ambulant im Krankenhaus behandelt. Eine Atemalkoholkontrolle bei ihm ergab einen Wert von rund 0,7 Promille.