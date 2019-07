Mann mit Elektroschocker und Reizgas angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in der Nacht zu Mittwoch in Reinickendorf mit einem Elektroschocker angegriffen und schwer verletzt worden. Nach eigener Aussage sei der 37-Jährige aus einem Auto heraus mit einem Elektroschocker niedergestreckt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden Autoinsassen sollen ihn danach geschlagen, getreten und mit Reizgas besprüht haben. Das Duo flüchtete unerkannt mit dem Wagen aus der Emmentaler Straße. Zeugen riefen die Polizei, der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.