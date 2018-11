Mann lehnt Drogen ab und bekommt Messer in den Rücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 21-Jähriger hat den Kauf von Drogen abgelehnt und ist daraufhin mit einem Messerstich in den Rücken verletzt worden. Ein mutmaßlicher Drogendealer und zwei weitere Menschen hatten den Mann und einen Begleiter gegen 0.20 Uhr in der Nacht zum Samstag in Berlin-Friedrichshain angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Als der 21-Jährige die Frage nach dem Kauf von Drogen verneinte, habe ihn einer aus dem Trio geschubst und zugestochen. Anschließend floh das Trio. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.