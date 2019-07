Mann lebensgefährlich verletzt: Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nachdem ein 29-jähriger Mann in Berlin-Reinickendorf lebensgefährlich verletzt wurde, ist gegen den Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dem 20-Jährigen werde versuchter Mord vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Demnach wurde er am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Zu den Hintergründen der Tat gab es auch am Mittwoch noch keine genauen Informationen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll das Opfer am Montagabend das Internet-Café in der Residenzstraße betreten haben. Einem ersten Bericht der "B.Z." vom Dienstag zufolge sollen Zeugen Stichwunden am Rücken, am Hals und an den Armen des 29-Jährigen gesehen haben. Der schwer verletzte Mann wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.