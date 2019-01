Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist vor einem Club in Berlin-Wedding niedergestochen und schwer verletzt worden. "Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag ins Krankenhaus", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zu der Attacke kam es an der Reinickendorfer Straße. Der Täter flüchtete. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.