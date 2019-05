Mann in Lokal niedergeschossen: Zwei Verdächtige ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit mehreren Schüssen ist ein 54-Jähriger in einem Lokal in Berlin-Schöneberg lebensgefährlich verletzt worden. Es seien inzwischen zwei Tatverdächtige ermittelt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Sie seien aber noch nicht gefasst. "Wir ermitteln mit Hochdruck." Zu den Hintergründen der Tat war noch nichts bekannt.

Bei dem Angriff in der Nacht zum Freitag erlitt auch ein 59 Jahre alter Gast einen Streifschuss. Er wurde aber nur leicht verletzt und konnte inzwischen als Zeuge befragt werden. Der Niedergeschossene war laut Polizei am Freitagnachmittag im Krankenhaus noch nicht ansprechbar.

In dem Lokal in der Kurfürstenstraße soll es laut Polizei zunächst zu Streit und Gerangel zwischen dem 54-Jährigen und einem Mann gekommen sein. Dann soll ein anderer das Lokal betreten und mehrere Schüsse abgefeuert haben. Die beiden Verdächtigen seien in einem Auto geflüchtet.