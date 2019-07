Mann in -Kreuzberg mit Messer in den Oberkörper gestochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin(dpa/bb) - Ein verletzter Mann ist in der Nacht zu Freitag nach einem Angriff mit einem Messer ins Krankenhaus gekommen. Passanten hätten den 26-Jährigen an einer Hauswand sitzend in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg gefunden und den Notruf gewählt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.

Der Mann blutete am Oberkörper und gab an, dass er in der Adalbertstraße von einem Mann geschlagen und dann mit dem Messer angegriffen worden sei. Die Polizei ging zunächst von einem Beziehungsstreit aus, später hieß es jedoch, die Hintergründe seien unklar. Der Mann erlitt einen Stich in einen Oberkörpermuskel. Am Morgen konnte er das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.