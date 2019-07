Mann grölt Nazigruß und wird geschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann hat in Berlin-Spandau drei junge Männer angepöbelt und einen Nazigruß gerufen - dafür bekam er einen Schlag ins Gesicht. Die drei Passanten war am Samstagmorgen zu Fuß im Park an der Straßburger Straße Ecke Ziegelhof unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort wurden die drei im Alter von 16, 20 und 22 Jahren von dem betrunkenen 54-Jährigen angepöbelt. Zeugen hätten von "rechtsgerichteten Parolen" berichtet, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann soll dabei "Sieg Heil" gerufen haben. Daraufhin schlug ihm der ebenfalls angetrunkene 22-Jährige ins Gesicht. Der 54-Jährige erlitt eine Platzwunde. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.