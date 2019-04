Mann bei mutmaßlichem Drogenkauf in Neukölln verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 44-Jähriger ist in Berlin-Neukölln bei einem mutmaßlichen Drogenkauf mit einem Messer verletzt worden. Das Verhandlungsgespräch in der Mainzer Straße entwickelte sich kurz vor Mitternacht zu einem Streit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach stach dabei ein bislang Unbekannter mit einem Messer mehrfach in den Oberschenkel des Mannes. Der 44-Jährige wurde ambulant behandelt, konnte das Krankenhaus nach Polizeiangaben anschließend aber wieder verlassen. Der Täter entkam unerkannt.