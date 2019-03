Mann bei heftiger Schlägerei in Neukölln verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Schlägerei in Berlin-Neukölln ist ein Mann verletzt worden. "Wie Zeugen berichteten, sollen am Mittwoch auf dem Karl-Marx-Platz etwa 50 Leute in Streit geraten sein", sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Sie prügelten mit Fäusten, Holzlatten und einem Verkehrsschild aufeinander ein. Als die Polizei mit einem größeren Aufgebot eintraf, war es wieder ruhig. Nur der verletzte Mann war noch da. "Die Hintergründe sind noch unklar, könnten aber im familiären Bereich liegen", sagte der Sprecher.