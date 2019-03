Mann attackiert Frau mit Flasche: Täter stellt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wenige Stunden nach einem Fahndungsaufruf der Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera haben sich am Montagabend zwei gesuchte Männer im Alter von 27 und 28 Jahren gestellt, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte nach einem Unbekannten gesucht, der einer Frau in einer Straßenbahn der Linie M1 im November 2018 in Prenzlauer Berg eine Glasflasche ins Gesicht geworfen hatte. Die 20-Jährige hatte bei dem Angriff einen Nasenbeinbruch erlitten. Mit einem Begleiter hatte er die Bahn an der Kastanienallee verlassen. Zeugen zufolge sollen die Männer danach an der Kreuzung von Schönhauser Allee und Schwedter Straße einen Radfahrer beleidigt und ihn sowie einen hinzugeeilten Passanten geschlagen haben.