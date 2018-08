Mann an Haltestelle mit Messer angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 29-Jähriger ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Berlin-Lichtenberg von zwei Männern überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Die Unbekannten hätten mehrfach auf ihn eingestochen und eingeschlagen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hätten ihn am Donnerstagnachmittag an der Haltestelle Evangelisches Krankenhaus in der Herzbergstraße zunächst angesprochen und beraubt. Einer der Angreifer versuchte demnach, das Handy des Mannes aus der Hosentasche zu ziehen - ohne Erfolg. Der zweite Täter habe dann aus der anderen Hosentasche das Portemonnaie gestohlen.

Beide Täter ergriffen die Flucht. Der 29-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er dieses wieder verlassen.