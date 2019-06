Männer greifen Jugendlichen mit abgebrochener Glasflasche an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Jugendlicher ist in Berlin-Kreuzberg von drei Männern überfallen und mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen worden. Die Männer sollen am Sonntagmorgen am Lausitzer Platz Geldbeutel und Handy von dem 17-Jährigen verlangt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der sich weigerte, sollen die Männer ihn mit der Glasflasche angegriffen haben und anschließend ohne Beute geflüchtet sein. Der junge Mann wurde am Arm verletzt und im Krankenhaus behandelt.