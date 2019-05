Männer beleidigen Rentnerin und entblößen sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Drei Männer haben sich in Berlin-Charlottenburg auf der Straße vor einer Seniorin entblößt und sie beleidigt. Die 75-Jährige war am Samstag zu Fuß am Hardenbergplatz unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Männer ließen demnach ihre Hosen herunter als die Frau an ihnen vorbei kam. Alarmierte Polizisten erteilten ihnen einen Platzverweis. Die Gründe für den Vorfall seien völlig unklar. Die Rentnerin könne es sich nicht erklären. "Wir ermitteln wegen Beleidigung", sagte eine Sprecherin.