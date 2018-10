Männer am Görlitzer Park niedergestochen: Zeugen gesucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nach einer Messerstecherei am vergangenen Wochenende am Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei 18 und 23 Jahre Männer waren bei einer Auseinandersetzung mit einer größeren Gruppe durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Männer berichteten der Polizei inzwischen von Zeugen, deren Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindert habe. Die Mordkommission der Kriminalpolizei fragt jetzt: Wer hat sich am Samstag, den 27. Oktober, in der Zeit zwischen 4.15 und 4.30 Uhr in der Falckensteinstraße aufgehalten? Und wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und einem der Verletzten geholfen?