Mädchengruppe will zwei 15-Jährige in Spandau ausrauben

Berlin (dpa/bb) - Eine Gruppe von Mädchen hat in Spandau versucht, zwei 15-Jährige auszurauben. Die etwa sechs bis sieben Jugendlichen forderten die beiden am Mittwochabend am Spandauer Bahnhof dazu auf, ihre Handys herausgeben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stieß die Gruppe eine der beiden 15-Jährigen zu Boden. Passanten, die auf die Szene aufmerksam wurden, gingen dazwischen. Verletzt wurde niemand. Die Gruppe konnte nach Polizeiangaben unerkannt in Richtung des Einkaufszentrums Spandau Arcaden fliehen.