Mädchen bei Streit schwer am Kopf verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein 14 Jahre altes Mädchen ist bei einem Streit in Berlin-Steglitz schwer verletzt worden. Es wurde von einer anderen Jugendlichen auf einem Grundstück in der Grunewaldstaße an den Haaren zu Boden gezogen und getreten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurde die Betroffene bei dem Vorfall am Sonntagabend bewusstlos, die Angreiferin ließ jedoch erst von der 14-Jährigen ab, als zwei andere Frauen einschritten. Die 14-Jährige kam nach Polizeiangaben mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Angreiferin konnte unerkannt fliehen.