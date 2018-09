Linienbus der BVG mit Glasflaschen beworfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Unbekannter hat einen Linienbus der Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG) in Berlin-Kreuzberg mit Glasflaschen beworfen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hörte der Busfahrer der Linien 140 gegen Mitternacht an der Kreuzung Großbeerenstraße/Kreuzbergstraße zwei laute Knalle. Daraufhin stoppt er den Bus und bemerkte, dass die Seitenscheiben neben der Eingangstür durchgeschlagen waren. Fahrgäste hätten beobachtet, wie ein Unbekannter zwei Glasflaschen auf das Fahrzeug geworfen habe, hieß es weiter. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.