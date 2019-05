Kunde und Mitarbeiterin bei Überfall gefesselt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Männer mit einer Machete haben einen Getränkemarkt in Berlin-Wittenau überfallen und eine Angestellte sowie einen Kunden gefesselt. Die Maskierten kamen am Freitag in den Laden in der Oranienburger Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Täter bedrohten demnach die Mitarbeiterin mit der Machete und ließen sich die Einnahmen geben. Anschließend fesselten die Räuber die 26-jährige Frau und einen 75 Jahre alten Kunden und brachten beide in eine Toilette. Die Angestellte konnte sich später selber befreien und die Polizei alarmieren. Die Männer waren aber bereits unerkannt geflüchtet. Niemand wurde verletzt.