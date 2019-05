Kneipen-Gast attackiert Kontrahenten mit Bierkrug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Streit in einer Kneipe in Berlin-Buckow hat ein 68-jähriger Gast seinem jüngeren Kontrahenten einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen. Dabei wurde der 56-Jährige nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass er am Auge notoperiert werden musste. Der Schläger war demnach so aggressiv, dass ein Sanitäter ihn auf dem Boden festhalten musste, während sein Kollege die Erstversorgung des anderen Streithahns in dem Lokal übernahm. Der 68-Jährige musste danach ebenfalls in einer Klinik behandelt werden, da er eine Kopfplatzwunde erlitten hatte.