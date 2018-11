Keine Beute nach Automaten-Sprengungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Lichtenberg haben unbekannte Täter vergeblich versucht, mit der Sprengung von Automaten Beute zu machen. Am frühen Montagmorgen hörte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes laut Polizei in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Möllendorffstraße einen lauten Knall. Daraufhin fand er einen aufgesprengten Parkscheinautomaten vor und alarmierte die Beamten. Kurz danach entdeckten diese einen zweiten, durch einen Sprengsatz beschädigten Automaten. In beiden Fällen sei es nicht gelungen, die Geräte ganz zu öffnen, diese seien aber stark beschädigt, teilte die Polizei mit.