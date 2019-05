Justizsenator will Kampf gegen Raserei verstärken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Justiz will verstärkt gegen Raserei und illegale Autorennen vorgehen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) will am Mittwoch die aktuelle Entwicklung und das weitere juristische Vorgehen erläutern, teilte die Senatsjustizverwaltung am Montag mit. Zu schnelles Fahren und Autorennen gefährdeten täglich die Sicherheit der Berliner, hieß es.

Gemeinsam mit Behrendt berichtet am Mittwoch ein Oberamtsanwalt. Die Amtsanwaltschaft ist neben der Staatsanwaltschaft eine eigenständige Strafverfolgungsbehörde, die es so außer in Berlin nur noch in Frankfurt/Main gibt. In Berlin bearbeitet sie Vergehen im Straßenverkehr sowie Kleinkriminalität. Amtsanwälte sind meist keine Volljuristen.

Nach der Verurteilung von zwei Autorasern zu lebenslangen Gefängnisstrafen wegen Mordes hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) Ende März ein hartes Durchgreifen gegen diese gefährlichen Fahrten angekündigt. "Wenn das Auto zur Waffe wird, muss der Staat einschreiten und die Bedrohung von der Straße holen." Bei dem illegalen Rennen im Februar 2016 starb ein unbeteiligter Rentner.

Die Berliner Polizei leitete im Vorjahr 279 entsprechende Ermittlungsverfahren ein. 164 Autos und 130 Führerscheine wurden eingezogen. Seit 2017 können derartige Rennen härter bestraft werden. Laut Justizverwaltung gingen von Januar bis Mitte März insgesamt 104 Verfahren gegen mutmaßliche Raser ein.

Erst in der Nacht zu Montag rasten zwei 14- und 19-Jährige auf der Flucht vor der Polizei durch Berlin. Sie fielen der Polizei schon auf der Autobahn wegen zu schnellen Fahrens auf. Als die Polizei das Auto stoppen wollte, beschleunigte der Fahrer auf bis zu 188 Kilometer pro Stunde, um zu entkommen. Er verließ die Autobahn in Neukölln und fuhr mit 130 durch eine Tempo-30-Zone. Auf einem Supermarktparkplatz fasste die Polizei die Raser. Sie hatten betrunken den Autoschlüssel aus dem Schlafzimmer der Mutter des 14-Jährigen gestohlen und sich barfuß aus dem Haus geschlichen.