Junger Mann wird mit Messer bedroht und ausgeraubt

Berlin (dpa/bb) - Drei Männer haben einen 18-jährigen in Berlin-Friedrichshain mit einem Messer bedroht, geschlagen und ausgeraubt. Das Trio ging am Sonntagmorgen in der Warschauer Straße auf den jungen Mann zu und drückte ihn gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von den Männern geschlagen, mit einem Messer bedroht und durchsucht. Einer von ihnen griff sich seinen Wohnungsschlüssel, einen Kopfhörer sowie Geld.

Zivilpolizisten beobachteten den Vorfall und nahmen den Räuber fest, während die beiden anderen Angreifer unerkannt fliehen konnten. Der 27-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme. Er verletzte einen der Beamten leicht an der Hand. Die Polizisten fanden bei ihm die gestohlenen Gegenstände. Eine Alkoholkontrolle ergab 1,7 Promille.

Die Warschauer Straße in Friedrichshain ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Brücke am U- und S-Bahnhof gehört zu den acht Kriminalitätsbelasteten Orten (KbO) Berlins. Polizisten haben dort besondere Befugnisse bei der Durchsuchung von Menschen.