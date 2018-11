Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in Berlin-Haselhorst von Unbekannten überfallen worden. Der 19-Jährige war am Freitagmorgen auf dem Heimweg, als er im Gorgasring auf das Trio traf. Die Männer schlugen ihn und griffen sich sein Portemonnaie. Anschließend flüchteten sie mit der Beute unerkannt. Der junge Mann wurde am Kopf verletzt, meldete sich aber erst am Abend bei der Feuerwehr. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.