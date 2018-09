Jugendlicher schwer verletzt: Polizei sucht nach Tätern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei sucht jetzt mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Männern, die im November 2017 einen Jugendlichen schwer verletzt haben sollen. Der jetzt 16-Jährige war mit einem gleichaltrigen Freund am 1. November in der U-Bahnlinie 1 unterwegs. Wegen einer Kleinlichkeit sei es zum Streit zwischen ihm und den Gesuchten gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Im weiteren Verlauf habe der Jugendliche eine Kopfnuss bekommen, die zu einem Nasenbeinbruch geführt habe. Der 16-Jährige musste deshalb operiert werden. Am U-Bahnhof Wittenbergplatz stiegen die Männer den Angaben zufolge aus und flüchteten.