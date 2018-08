Jugendlicher in Park verprügelt und ausgeraubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 16-Jähriger ist in einem Park in Berlin-Steglitz verprügelt und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer am Sonntagabend von drei Jugendlichen nach Zigaretten gefragt. Als der 16-Jährige ihnen Tabak und Papier gab, sollen sie ihm ein Telefon aus der Hosentasche gestohlen haben. Die Täter schlugen ihm nach Polizeiangaben ins Gesicht und traten ihm in den Bauch. Bevor das Trio flüchtete, raubte es noch Geld aus einer Tasche. Der Jugendliche wurde bei dem Überfall an der Grunewaldstraße leicht verletzt.