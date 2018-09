Jugendliche verletzen zwei Männer schwer und berauben sie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Gruppe Jugendlicher hat zwei Männer zuerst schwer verletzt und dann beraubt. Sie habe die beiden am U-Bahnhof Kottbuser Tor am Sonntagabend zunächst bedrängt und nach ihren Wertgegenständen gefragt, teilte die Polizei am Montag mit. Danach kam es zum Streit, bei dem die Unbekannten den Männern erst ins Gesicht schlugen und sie dann schwer verletzten. Die Schnittwunde am Hals des 22-jährigen und der tiefe Schnitt am Bein seines zwei Jahre älteren Bruders sollen von einem Messer stammen. Nach dem Streit floh die Gruppe mit der Tasche des Jüngeren in Richtung Oranienplatz. Ein Krankenwagen brachte die beiden Männer in eine Klinik.