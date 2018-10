Jugendliche überfallen Touristen an der Friedrichstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Auf dem Weg in sein Hotel ist ein Tourist in Berlin-Mitte von drei Jugendlichen ausgeraubt worden. Das Trio fragte den 59-Jährigen am Samstagmorgen an der Mohrenstraße Ecke Friedrichstraße nach Geld. Anschließend drückten ihn die drei demnach gegen eine Hauswand und durchsuchten seine Manteltaschen. Verletzt wurde der 59-Jährige dabei nicht.

Eine Zeugin machte laut Polizei einen Wachmann auf den Überfall aufmerksam. Er verfolgte das Trio und verständigte die Polizei. In der Charlottenstraße nahmen die Polizisten wenig später die drei mutmaßlichen Räuber fest. Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, hieß es.