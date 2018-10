Jugendliche berauben Mann in Neuköllner Hausflur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Jugendliche haben in Berlin-Neukölln einen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Mit der Hilfe eines Zeugen konnte ein 16-Jähriger später festgenommen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich der Vorfall am Sonntagabend in einem Hausflur in der Zwiestädter Straße. Ein 29 Jahre alter Mann sei dort von den Jugendlichen bedroht und unter anderem zur Herausgabe seiner Kopfhörer gedrängt worden. Anschließend seien die beiden mit der Beute geflüchtet. Der Betroffene wendete sich nach Polizeiangaben an einen 32 Jahre alten Zeugen, der kurz darauf den Hausflur betrat.

Dieser nahm die Verfolgung der Jugendlichen auf und konnte einen der beiden fassen. Eintreffende Polizisten nahmen den 16 Jahre alten Jungen fest. Ein Raubkommissariat nahm die Ermittlungen auf und fahndet nach dem flüchtigen Jugendlichen.