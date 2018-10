Jugendliche bei Autounfall in Müggelheim schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer illegalen Fahrt mit einem fremden Auto haben fünf Jugendliche in Berlin-Müggelheim einem schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 16-Jährige Fahrer sowie drei seiner Freunde wurden am Samstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte, ein fünfter Mitfahrer wurde leicht verletzt. Die Fünf waren demnach auf dem Gosener Damm mit viel zu hoher Geschwindigkeit in Richtung Köpenick unterwegs.

In einer Kurve verlor der 16-Jährige die Kontrolle über den Wagen und rammte eine Laterne, einen Betonpoller, ein Straßenschild, einen Baum und einen Stromkasten, bevor er zum Stehen kam. Die Autobatterie und Trümmerteile flogen bis auf den gegenüberliegenden Gehweg. Zeugen alarmierten die Polizei und beobachteten die Jugendlichen bei der Flucht. Die Beamten nahmen wenig später zwei 16-Jährige und einen 17-Jährigen fest, die in der Nähe aus einem Waldstück flohen.

Ein 16-Jähriger gab zu, den Wagen gefahren zu haben. Er stand nach Angaben der Polizei unter Alkoholeinfluss und besitzt keinen Führerschein. Zwei weitere 16-jährige Mitfahrer wurden kurz darauf ebenfalls geschnappt. Der Fahrer und drei seiner Freunde kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei dem Auto handelte es sich um den Mietwagen eines Bekannten. Wie die Fünf an das Fahrzeug gelangten, war zunächst unklar.