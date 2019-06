Jugendliche attackieren Mann mit Gürtel und Tritten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Sechs Jugendliche haben einen 51-jährigen Mann am S-Bahnhof Lichtenberg getreten und mit einem Gürtel geschlagen. Ein 26-Jähriger ging dazwischen, als einer der Angreifer das am Boden liegende Opfer mit einem Gürtel schlug, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten am Dienstagnachmittag mit einer S-Bahn in Richtung Ostkreuz und konnten der Polizei entkommen. Das Opfer erlitt Hautabschürfungen. Warum die Jugendlichen den Mann angegriffen hatten, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise zur Identität der Jugendlichen. Die Tatverdächtigen sind nach Zeugenaussagen etwa 16 Jahre alt und haben ein südländisches Erscheinungsbild.