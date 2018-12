IS-Flagge bei beschädigter Bahn-Oberleitung entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - An einer Bahntrasse in Berlin-Karlshorst hat die Polizei nach einem Schaden an einer Oberleitung eine IS-Flagge sowie Schriftstücke in arabischer Sprache sichergestellt. Ermittelt werde noch, inwieweit die gesicherten Gegenstände mit der Beschädigung der Oberleitung im Zusammenhang stehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Polizeiliche Staatsschutz prüfe einen politischen Hintergrund. Es bestehe der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Auf der Bahnstrecke fahren Regional- und EC-Züge.

Die Polizei prüft auch, ob ein Bezug zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr Anfang Oktober auf einer Strecke zwischen Nürnberg und München besteht. Über die ICE-Trasse war bei Allersberg ein Stahlseil gespannt worden. Ein Zug war beschädigt worden, verletzt wurde niemand. In der Nähe dieses Tatorts war damals ein farbiges Drohschreiben mit mehreren Schwarz-Weiß-Kopien in arabischer Sprache entdeckt worden. Einen Bezug der Tat zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) halten die Ermittler in dem Fall aber für sehr unwahrscheinlich.

In Berlin waren am Sonntag zwischen den S-Bahnstationen Karlshorst und Wuhlheide ein gerissenes Halteseil und ein beschädigtes Versorgungskabel entdeckt worden. Nach dem mutmaßlichen Eingriff in den Bahnverkehr hatten Polizisten am Dienstagmorgen die Gegend an der Trasse Richtung Frankfurt (Oder) erneut untersucht. Laut Polizei wurden neue Spuren gesucht und gesichert.

"B.Z." und "Bild" hatten online berichtet, dass in der Nähe der beschädigten Oberleitung etwa 60 Flugblätter mit arabischen Schriftzeichen und eine ISIS-Flagge entdeckt wurden. Auch ein Wurfanker soll demnach gefunden worden sein.

Wegen des Einsatzes am Dienstagmorgen war nach Angaben der Bahn die Strecke der Regionalbahn zwischen den S-Bahnhöfen Wuhlheide und Karlshorst gesperrt. Drei Züge wurden demnach über den Bahnhof Lichtenberg umgeleitet. Nach knapp anderthalb Stunden war die Strecke wieder frei.

Bereits am Sonntag war nach der Entdeckung der Schäden die Strecke der S-Bahnlinie 3 zwischen Ostbahnhof und Köpenick unterbrochen. Regionalbahnen wurden umgeleitet. Betroffen davon waren auch die Besucher des Union-Weihnachtssingens im Stadion An der Alten Försterei.