Innensenator: Böllerverbot ist Antwort auf Gewalt

Berlin (dpa/bb) - Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat das geplante Böllerverbot zu Silvester in zwei Problemkiezen als notwendige Antwort des Staates auf Angriffe und Ausschreitungen bezeichnet. Derartige Übergriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute müssten gesellschaftlich geächtet werden, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Wie genau die beiden neuen Verbotszonen für Böller und Raketen an der Pallasstraße in Schöneberg und auf dem Hermannplatz in Neukölln am Ende aussehen, müsse noch ausgearbeitet werden.

Geisel betonte, eine Verdrängung der Übergriffe in andere Straßen müsse genauso verhindert werden wie eine Verzettelung der Polizei oder eine zusätzliche Provokation der Randalierer durch noch mehr Polizisten. Außerdem gebe es weitere Problemecken in der Silvesternacht: Gropiusstadt, Alexanderplatz und Kreuzungen wie die an der Schönhauser Allee und der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg.

Laut Geisel gab es in der jüngsten Silvesternacht 43 Angriffe und Widerstandshandlungen gegen Polizisten. Die Feuerwehr sprach von 41 Übergriffen gegen Fahrzeuge und 18 Vorfällen gegen Feuerwehrleute, die meisten davon mit Pyrotechnik. Neun Feuerwehrleute seien verletzt worden.